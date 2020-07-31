Попался на взятке: полицейский задержан за пассивную коррупцию

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура совместно со службой внутренней безопасности МВД задержали в четверг офицера уголовного преследования Инспектората полиции за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что операция по задержанию состоялась вблизи села Зайканы в момент, когда правоохранитель вымогал 5 тысяч евро у гражданина. Взамен сотрудник полиции пообещал, что сокроет уголовное дело о грабеже и вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, в котором мужчина фигурировал в качестве обвиняемого.

Офицер был задержан сразу после получения взятки.

За пассивную коррупцию действующее уголовное законодательство предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы, а также штраф вплоть до 400 тысяч леев и запрет занимать определенные должности на срок от 7 до 10 лет.

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