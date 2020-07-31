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Коронавирус и медперсонал: число заразившихся COVID-19 врачей растет

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1651)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200731/31125131/medrabotnikov-COVID-19-rost-zarajenie.html

Учитывая, что отмечен рост подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в целом по стране, то увеличивается и количество инфицирований среди медицинского персонала.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Коронавирус нового типа выявлен у 3 281 медработника в Молдове. Об этом на брифинге в пятницу заявил глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ.

"Большего всего зараженных среди медсестер - 1477, врачей - 825, санитары - 621, вспомогательный персонал - 358", - пояснил он.
Статистика подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа среди медперсонала
© Sputnik / Алена Матвеева
Статистика подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа среди медперсонала

Заболеваемость на 100 сотрудников медсистемы составляет среди врачей 8,3, медсестер - 6,7, санитаров - 6, а вспомогательного персонала - 3,5.

Медик показывает образцы мазка на COVID-19
© AFP 2020 / JACK GUEZ
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По статистике, тесты на вирус прошли свыше 11 тысяч работников медучреждений. Только за последнюю неделю анализы на коронавирус сдали 702 человека.

Как отметил Фуртунэ, в связи с ростом в целом по стране подтвержденных случаев COVID-19 увеличивается и количество инфицирований среди медицинского персонала.

"У нас было 244 случаев, затем показатели упали до 113. А на этой неделе зарегистрировано 195 случаев", - сказал глава НАОЗ.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1651)

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