Чеканскую аллею вскоре будет не узнать, кишиневцам готовят сюрприз - фото

В столичном секторе Чеканы проводятся работы по восстановлению и благоустройству центрального бульвара Мирча чел Бэтрын и известной среди всех кишиневцев аллеи.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Проект по обустройству и модернизации аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын был представлен муниципальным институтом "Chisinau-Proiect", претором сектора Чеканы и представителями столичной примэрии.

Обустройство аллеи длиной 2500 метров и шириной 28 метров направлено на повышение уровня комфорта и обеспечение благоприятных условий для отдыха жителей сектора Чеканы.

Ремонтные работы будут проводиться постепенно, на каждом участке по-отдельности, начиная с августа. Так, на центральной аллее микрорайона полностью восстановят пешеходные дорожки, заменят асфальтовое покрытие, выделят полосу для велосипедистов, обустроят детские площадки, установят уличные тренажеры.

Также здесь буду созданы питьевые фонтаны, где каждый желающий сможет утолить жажду во время зноя. По обочинам аллеи уложат газон, предварительно установив систему орошения.

На пересечении бульвара Мирча чел Бэтрын с другими главными улицами сектора установят памятники известным в Молдове личностям - Алеку Руссо, Петру Заднипру, Игорю Виеру, профессору Иону Думенюку.

Кроме того, на пешеходных дорожках будет нанесена разметка, указывающая направление движения. Для привлечения внимания велосипедную дорожку обозначат другим цветом. Все подъездные пути будут адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями.

В настоящее время ведутся работы на аллее Мирча чел Бэтрын по периметру улицы П. Заднипру - И. Виеру над восстановлением проезжей части дороги. Ранее была реабилитирована аллея от улицы И. Виеру до улицы И. Думенюк. Работы по реабилитации аллеи проводятся по участкам, чтобы не создавать дискомфорта жителям, проживающим поблизости.

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