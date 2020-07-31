Кабмин выделил дополнительные средства для сел, пострадавших от стихии

Устранение последствий проливных дождей с градом на территории Молдовы уже обошлось бюджету страны в миллионы леев.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Правительство выделяет дополнительные финансовые средства для ряда населенных пунктов, серьезно пострадавших от стихийных бедствий. Это решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое возглавил премьер-министр Ион Кику.

После рассмотрения запросов от местных органов власти деньги были выделены для восстановления дорог в селах Мисовка, Костешть и Хорешть Яловенского района.

Кроме того, правительство профинансирует ремонт нескольких домов жителей района Штефан-Водэ, поврежденных проливными дождями с градом в начале июля. На эти цели выделено 70 тысяч леев.

Проливные дожди, прошедшие в большинстве районов Молдовы, нанесли заметный урон многим хозяйствам. В большинстве случаев потребовалось вмешательство спасателей.

В июле правительство одобрило постановление, предусматривающее выделение более пяти миллионов леев из государственного интервенционного фонда на ликвидацию последствий проливных дождей, которые ранее прошли на территории Молдовы.

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