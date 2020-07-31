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Сплав по Днестру.

Жителям Молдовы предлагают выбрать объекты культурного наследия для реставрации

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200731/31128190/zhitelyam-moldovy-predlagayut-vybrat-unikalnyy-obekt-strany-dlya-restavratsii.html

В список вошли шестнадцать памятников. Исходя из выбора голосующих, определится "первая десятка" для проведения работ.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Жителям Молдовы предлагают выбрать наиболее важные объекты культурного наследия, расположенные на обоих берегах Днестра, из числа тех, что требуют реставрации. Всего в списке 16 памятников, а 10 из них, которые наберут наибольшее количество голосов, получат до 40 тысяч евро на восстановительные работы в рамках Программы Европейского союза "Меры по укреплению доверия", осуществляемой ПРООН.

"Это инженерные сооружения, музеи и старинные здания, насчитывающие от нескольких десятков до сотен лет", - подчеркнули организаторы.

Каждый участник может проголосовать до 3 августа 2020 года - принимается только один голос с одного IP.

Мнение публики составят 50% итогового балла. Остальные 50% — это будет профессиональное решение группы мониторинга культурного наследия Программы ЕС.

Аллея на бульваре Мирча чел Бэтрын
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В список сооружений, нуждающихся в восстановление, вошли Башня ветров в селе Строенцы, склеп семьи Витгенштейнов в Каменке, а также семьи Макри в селе Дубэсарий Векь, синагога и церковь в селе Рашков, водяная мельница в селе Белочи и ветряная мельница в селе Гайдар, водонапорная башня в городе Шолдэнешты, первое поселение в Молдове в селе Выхватинцы, подземный город в селе Бычок, здание Пушкинской аудитории в городе Бендеры, колокольня в селе Вадул-Рашков, искусственный каскад возле села Пояна, Музей истории и этнографии села Моловата-Ноуэ, Музей села Дороцкое. Также в перечне обозначена оцифровка анимационных фильмов, созданных на киностудии "Молдова-фильм".

Объекты были отобраны из 248 первоначально предложенных представителями местных администраций, инициативных групп, неправительственных организаций, а также частными лицами в результате призыва, запущенного 22 января. Шестнадцать "полуфиналистов" были выбраны экспертами, исходя из осуществимости проектов.

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Теги:
культурное наследие, реставрация, памятники


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