Когда ждать вторую волну COVID-19: что заявили в Минздраве

Помимо коронавируса нового типа грядет и традиционное нашествие ОРВИ, ОРЗ и гриппа. Работники сектора здравоохранения на уровне первичной медпомощи уже готовы к холодному сезону.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Молдавские власти начали готовиться к холодному сезону, который сопровождается респираторными инфекциями и гриппом.

В этому году все это будет проходить в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Константин Рымиш на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, планируется закупить партию вакцины против гриппа. Работники сектора здравоохранения на уровне первичной медпомощи, как отметил чиновник, уже готовы к сезону ОРВИ, ОРЗ и гриппа.

Как отметил Рымиш, Минздрав готов к холодному сезону и учитывает возможность появления новой волны COVID-19. Однако, когда примерно ожидать этого, он ответить не смог четко ответить, добавив, что, скорее всего, речь идет о начале осени.

Госсектерарь пояснил, что пандемии могут развиться приливами-отливами, а интервал между ними оценивается месяцем, во время которого не должно быть зарегистрировано ни одного случая.

Следует отметить, что на этой неделе в Молдове наблюдается рост числа новых эпизодов заражения.

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