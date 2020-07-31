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Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу в Республиканском центре профилактики СПИДа.

Когда ждать вторую волну COVID-19: что заявили в Минздраве

© Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1654)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200731/31128192/kogda-zhdat-vtoruyu-volnu-covid-19-chto-zayavili-minzdrav.html

Помимо коронавируса нового типа грядет и традиционное нашествие ОРВИ, ОРЗ и гриппа. Работники сектора здравоохранения на уровне первичной медпомощи уже готовы к холодному сезону.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Молдавские власти начали готовиться к холодному сезону, который сопровождается респираторными инфекциями и гриппом.

Медик показывает образцы мазка на COVID-19
© AFP 2020 / JACK GUEZ
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В этому году все это будет проходить в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Константин Рымиш на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, планируется закупить партию вакцины против гриппа. Работники сектора здравоохранения на уровне первичной медпомощи, как отметил чиновник, уже готовы к сезону ОРВИ, ОРЗ и гриппа.

Как отметил Рымиш, Минздрав готов к холодному сезону и учитывает возможность появления новой волны COVID-19. Однако, когда примерно ожидать этого, он ответить не смог четко ответить, добавив, что, скорее всего, речь идет о начале осени.

Госсектерарь пояснил, что пандемии могут развиться приливами-отливами, а интервал между ними оценивается месяцем, во время которого не должно быть зарегистрировано ни одного случая. 

Следует отметить, что на этой неделе в Молдове наблюдается рост числа новых эпизодов заражения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1654)

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