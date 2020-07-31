Печальные прогнозы - население Молдовы продолжит стремительно сокращаться

За последние несколько лет из страны, в среднем, уехало до 40 тысяч человек. Социологи и демографы утверждают, если такие темпы сохранятся, то через 15 лет численность населения в стране может снизиться до 2 миллионов человек.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Тенденция сокращения численности населения, которая обозначилась в Молдове в конце 90-х годов прошлого столетия, продолжается, и развивается по самому низкому сценарию. Об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказала директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических проблем Ольга Гагауз.

"В Молдове появилось понятие "население с обычным местом жительства". Это - граждане. которые находились на территории Молдовы в течение последних 12 месяцев. На 1 января 2020 года в республике реально проживали 2 миллиона 640 человек. Таким образом, ситуация с оттоком населения из страны - более чем печальна", - рассказала эксперт.

Демограф привела конкретное сравнение: если соотнести данные переписи населения 2014 года и численность граждан, постоянно проживающих в Молдове, получается, что за 6 лет Молдову навсегда покинули 228 тысяч человек. Усугубляет ситуацию негативный естественный прирост, когда смертность превалирует над рождаемостью в республике последние 20 лет. Эта демографическая тенденция берет свое начало в 1999 году.

"Наши прогнозы, которые мы делали еще 2-3 года назад, оказались еще оптимистическими, поскольку сейчас отток населения пошел более бурными темпами. Миграция сыграла свою негативную роль. За последние несколько лет отток населения из страны, в среднем, составляет 40 тысяч человек", - отметила Гагауз.

По данным последнего прогноза Центра демографических исследований, к 2035 году население страны сократится до 2 миллионов 100 тысяч граждан. Однако, учитывая усиливающие процессы миграции из страны, этот показатель может быть еще ниже и опуститься за отметку в 2 миллиона граждан, постоянно проживающих в республике.

"Молдова - исключительный случай в Европе, где снижение населения идет такими стремительными темпами. В Румынии, Болгарии и Прибалтийских странах также население сильно сокращается, но Молдова стабильно лидирует в этом негативном топе", - отметила демограф.

Исследования показывают: среди основных факторов, заставляющих граждан Молдовы покидать свою родину, - отсутствие рабочих мест, мизерная заработная плата, низкий уровень жизни, неразвитая инфраструктура. Тенденция к постоянному оттоку населения за рубеж наблюдается как в сельской местности, так и в городах.

Наиболее интенсивным стал отъезда за границу молодых людей, которые отправляются на учебу, а затем остаются в стране, где получили образование. Одним из печальных факторов стал отъезд не только тех, кто не был трудоустроен на родине, но и тех, у кого был стабильный заработок и профессия.

"Уже уезжают высокообразованные люди, специалисты с высоким материальным достатком. Основной аргумент для этой категории населения - недовольство качеством жизни в республике. Многие из них задумываются об уровне образования своих детей и их будущем. Поэтому и принимают такое решение", - уточнила Гагауз.

В свою очередь, глава Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану в эфире радиостудии Sputnik отметил, что до сих пор не проведен многофакторный анализ, чтобы понять основные причины исхода населения.

"На мой взгляд, преобладают геополитические и исторические факторы. К 1990 году экономика республики была на пике, а с развалом Союза Молдова постепенно вытеснялась с традиционного рынка", - отметил Мокану.

По его словам, если вначале миграция была больше по причинам экономического плана, то сейчас – психологического. Наши граждане жили в процветающей стране, где сельское хозяйство находилось на высоком уровне, работали предприятия, было много институтов, развивалась наука, промышленность. Сейчас это все утеряно, наши граждане решают свои социально-экономические проблемы за границей лучше, чем в своей родной стране.

Ситуация может измениться, если в республику придут крупные инвестиции. На них рассчитывали и в конце 90-х, и в начале нулевых, но из-за высокого уровня коррупции в высших эшелонах власти, да и на местах, доверие к Молдове со стороны партнеров и кредиторов было утрачено.

Статистические данные показывают, что в период с 10 марта по 1 июля 2020 года, в Молдову въехало около 415 тысяч граждан РМ, - это мигранты, вернувшиеся из других стран из-за пандемии. После того, как положение нормализуется, миграционные процессы возобновятся и достигнут докризисного уровня.

Властям необходимо продолжать реформы не только в сфере юстиции, экономики, но и в таких отраслях как здравоохранение и образование. Пока они не дадут видимого эффекта, рост миграции невозможно будет остановить, утверждают эксперты.

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