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Бассейн.

В Молдове работу бассейнов и пляжей вновь приостановили

© CC0 / Pixabay / stevepb
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1653)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200731/31128586/moldova-priostanovili-rabotu-basseynov.html

До конца лета, а точнее на время действия чрезвычайного положения в здравоохранении, которое продлено до 31 августа, уже не позагорать и не искупаться.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Работа бассейнов и пляжей в Молдове будет приостановлена с 1 августа для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявил премьер Ион Кику на заседании правительства в пятницу.

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© AFP 2020 / JACK GUEZ
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"Исходя из информации коллег из Национального агентства общественного здоровья, наблюдается тревожная ситуация в местах развлечений. В частности, речь идет о бассейнах и пляжах, где собирается много людей, где не соблюдаются меры предосторожности. Там находится очаг распространения пандемии", - отметил Кику.

По его словам, "к сожалению, учитывая, что эти меры не соблюдаются, Минздрав предложил приостановить работу бассейнов и пляжей на период чрезвычайного положения, чтобы минимизировать риски заражения".

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"С завтрашнего дня их работа ограничена. Прошу коллег из МВД и Нацагентства общественного здоровья обеспечить выполнение этого решения", - сказал премьер.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1653)

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