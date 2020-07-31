Врачам поднимут оклады: кого еще ждет повышение зарплаты

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik, Дарья Чернега. Зарплаты врачей вырастут на 30%, начиная с 1 сентября этого года. Соответствующий законопроект правительство одобрило на очередном заседании в пятницу.

Повышение также коснется младшего и среднего медицинского персонала, сотрудников, задействованных в системе здравоохранения, но не имеющих медицинского образования.

Как ранее поясняла министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну данное решение было принято в связи с нагрузкой, которая ложится на работников системы в период пандемии.

Так, с 1 сентября оклад семейных врачей, хирургов, анестезиологов, имеющих максимальную выслугу лет, достигнет 10 970 леев. Самые высокие зарплаты по-прежнему будут у фтизиопульмонологов, трансплантологов и у врачей, работающих с больными ВИЧ/СПИДом. При условии, что такой специалист имеет стаж работы 20 и более лет, его оклад составит 13 400 леев. Максимальный оклад медсестры составит 6 510 леев, а санитарки - около 3 500.

В новом законе также предусмотрен рост зарплат для водителей скорой помощи, которые зачастую увольняются из-за низких окладов, психоэмоциональной нагрузки и профессионального выгорания. В Минздраве признают, что в этом сегменте сложилась критическая ситуация. На данный момент в системе скорой помощи не хватает 150 водителей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova