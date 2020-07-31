Минздрав: подтверждены 390 новых случаев инфицирования COVID-19

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 390 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 9 — в Приднестровье. Об этом сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрированы два эпизода импорта инфекции - из США и Румынии.

По данным ведомства, за сутки проведено 2136 тестов, из них 1629 первичных. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 24733.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 21 медработника: у 10 врачей, 10 медсестер и у одного человека из вспомогательного персонала.

Общее число выздоровевших достигло 17269 человек.

За сутки зафиксированы 7 летальных исходов. Таким образом, число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 778.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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