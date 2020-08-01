Заповедник "Нижний Прут" – уникальное место на юге Молдовы – фото

В условиях ограничений на путешествия многие жители Молдовы заново открывают для себя свою страну. Одной из самых интересных локаций республики считается резервация, расположенная в низовье реки Прут. Смотрите фото и узнавайте детали, как посетить это сказочное место.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Елена Бэлэцел семь лет прожила в США, но в какой-то момент решила вернуться на Родину. В Молдове девушка стала известным гидом, искренне ратующим за продвижение местного туристического потенциала.

В эфире Sputnik она рассказала об уникальном для республики месте, которое хотя бы раз в жизни должен посетить каждый ее житель. Это пойма Прута, расположенная в Кагульском районе.

© Sputnik / Елена Бэлэцел

С целью защиты местной флоры и фауны в 1991 году здесь был создан биосферный заповедник. Охраняемая территория простирается от села Слобозия Маре до коммуны Вэлень.

Жемчужина этих мест – озеро Белеу, самое большое в республике, раскинувшееся на шесть с лишним квадратных километров. Оно – реликтовое, то есть возникло при отсечении от моря части акватории в результате тектонических процессов – это случилось около пяти-шести тысяч лет назад.

"Водоем не глубокий, всего до двух метров. Здесь можно купаться или кататься на лодке. Самое необыкновенное в этом месте – это его флора и фауна. На озере обитают около 200 видов птиц, в том числе пеликаны. Это настоящий рай", – рассказала Елена.

На территории заповедника "Нижний Прут" произрастают более 150 видов растений, 45 из которых находятся на стадии исчезновения и включены в Красную Книгу Молдовы.

Заповедник "Нижний Прут" © Photo : Elena Balațel / Arhivă personală

Заповедник "Нижний Прут" © Photo : Elena Balațel / Arhivă personală

Заповедник "Нижний Прут" © Photo : Elena Balațel / Arhivă personală

Заповедник "Нижний Прут" © Photo : Elena Balațel / Arhivă personală

Заповедник "Нижний Прут" © Photo : Elena Balațel / Arhivă personală

Заповедник "Нижний Прут" © Photo : Elena Balațel / Arhivă personală

Заповедник "Нижний Прут" © Photo : Elena Balațel / Arhivă personală

Заповедник "Нижний Прут" © Photo : Elena Balațel / Arhivă personală

Заповедник "Нижний Прут" © Photo : Elena Balațel / Arhivă personală

Заповедник "Нижний Прут" © Photo : Elena Balațel / Arhivă personală 1 / 10 © Photo : Elena Balațel / Arhivă personală Заповедник "Нижний Прут"

Также в данной зоне расположено одно из самых больших сел на юге Молдовы – Слобозия Маре, которое насчитывает шесть тысяч жителей.

"Здесь очень гостеприимные люди. Можно прогуляться по селу пешком или проехать на велосипеде. Красота, аутентичность и богатые традиции этого места никого не оставят равнодушным", – поделилась гид.

Елена Бэлэцел призвала всех жителей Молдовы заново открыть для себя свою страну и посвящать каждые выходные какой-нибудь новой локации. Она уверена, что за живописными видами не обязательно ехать далеко, особенно в ситуации, когда туристический потенциал республики во многом недооценен.

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