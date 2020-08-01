Чебан предложил молодежи сотрудничество со столичной администрацией

Глава муниципия Кишинева надеется при этом, что молодые люди сами проявят инициативу и объединяться в Молодежный консультативный совет при примэрии.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан призвал молодых людей объединиться для сотрудничества с местной администрацией. Такую идею градоначальник высказал в рамках Муниципального молодежного форума в Кишиневе, организованного онлайн.

"Мы открыты к сотрудничеству и готовы поддерживать молодых людей в различных проектах. Мы хотим сделать Кишинев европейской столицей молодежи в ближайшее время", - отметил он в своем посте в соцсети.

Чебан выразил надежду на то, что при примэрии появится Молодежный консультативный совет, и в его организации проявят инициативу сами ребята. Он также приветствовал то, что во фракциях Мунсовета Кишинева много молодых людей.

"Я считаю, что вовлечение молодежи в политическую, социальную и экономическую жизнь любой страны должно начинаться со школы, продолжаться в студенческие годы и находить отражение в работе ключевых государственных институтов", - отметил он.

По его словам, о проблемах молодежи он знает не понаслышке, поскольку немало лет занимал должность руководителя управления Министерства образования, культуры и исследований, а также вице-министра образования.

"За этот период по моей инициативе было создано более 82 молодежных центров. Из них сегодня некоторые уже не работают, потому что их не поддерживали", - пояснил он.

Чебан также сказал, что участвовал в создании Национальной программы расширения экономических возможностей молодежи, которая за годы существования дала толчок для создания более тысячи бизнес-проектов, и она реализуется и поныне.

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