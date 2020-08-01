В Приднестровье введут новые правила для тех, кто выезжает за пределы региона

Новшество ввели в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на правом берегу Днестра и в Украине.

ТИРАСПОЛЬ, 1 авг– Sputnik. Для того, чтобы выехать за пределы Приднестровья, необходимо разрешение Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса нового типа. Но есть и те, на кого нововведение не будет распространяться.

"К решению о необходимости получения разрешения представители Оперативного штаба пришли после анализа эпидситуации в сопредельных государствах. Цифры зараженных за последние дни говорят, что COVID-пандемия не отступает", - сообщили в Оперштабе.

С 1 августа возобновляются регулярные международные автомобильные перевозки пассажиров. Ранее говорилось о том, что жители Приднестровья смогут выезжать на 12 часов на рейсовом транспорте за пределы региона без согласования с Оперштабом. Достаточно было бы иметь на руках билет, выданный оператором автомобильных перевозок – предприятия "Автостанции Приднестровья".

Теперь в любом случае перед тем, как пересечь границу (будь то выезд до 12 часов или на более длительное время), человек должен заблаговременно обратиться за разрешением в территориальный кризисный центр. В заявке должна быть аргументирована цель поездки. Если причина выезда недостаточно весома, Оперштаб оставляет за собой право отказать в пересечении границы.

На каждом КПП всех пассажиров транспортных средств, в том числе осуществляющих международные рейсы, будут проверять по базе данных на наличие разрешения Оперштаба на выезд. В случае его отсутствия человеку придется вернуться домой.

Это правило не распространяется на людей, имеющих на руках билеты (авиабилеты) для следования в дату (накануне даты) выезда (вылета) в аэропорты, автовокзалы, железнодорожные вокзалы другого государства.

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