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Врачи в больнице

COVID-19 в Молдове: количество выздоровевших превысило 17,5 тысяч

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200801/31134619/covid-19-v-moldove-kolichestvo-vyzdorovevshikh-prevysilo-17-5-tysyach.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. К утру субботы в Молдове вылечились от COVID-19 и были выписаны из больниц еще 302 пациента. Таким образом, количество выздоровевших составило 17571. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу в Республиканском центре профилактики СПИДа.
© Sputnik / Aram Nersesyan
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За последние сутки в центр COVID-19 были госпитализированы 117 человек с подозрением на инфекцию. Всего в Молдове подтверждены 24733 случаев инфицирования, из которых 1551 - в Приднестровье. 

В тяжелом состоянии находится 442 человека, 39 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1152 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь Минздрав зафиксировал еще пять летальных исходов от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 783 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 31 июля.

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Теги:
коронавирус


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