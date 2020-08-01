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Выборы в Молдове

ЦИК назвала число избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре

© REUTERS / Gleb Garanich
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200801/31135605/TsIK-nazvala-chislo-izbirateley-zaregistrirovannykh-v-Gosudarstvennom-reestre-.html

Уточнена цифра граждан Молдовы, которые могут проголосовать на выборах президента, запланированных на 1 ноября 2020 года.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан Молдовы, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 августа 2020 года.

По данным, представленным ЦИК, в Молдове имеют право голоса 3 миллиона 286 тысяч 304 избирателя.

Из общего числа избирателей 229 тысяч 570 человек не имеют регистрации по месту жительства или по месту пребывания, включая тех, кто официально выехал за границу.

Кишинев
© Sputnik / Osmatesco
Численность населения Молдовы сокращается высокими темпами

Еще 249 тысяч 6 граждан РМ с правом голоса проживают в Приднестровье, на территориях, неподконтрольных официальным властям Республики Молдова.

По данным Национального бюро статистики (НБС), численность постоянно проживающего в Молдове населения на 1 января 2020 года составляет, ориентировочно, 2 миллиона 640 тысяч человек, что существенно меньше количества избирателей, внесенных в Государственный реестр.

Вместе с тем, НБС подчеркивает, что статистические расчеты приблизительны и отражают цифры, рассчитанные на основе годовых показателей миграции.

Согласно последней переписи населения, проведенной в 2014 году, население Молдовы на тот момент составляло 2 миллиона 804 тысячи 801 человек, включая лиц, отсутствующих в стране более года. 

Следующая перепись, по заявлениям Национального бюро статистики, может быть проведена в стране не ранее 2023 года.

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