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Шлагбаун, архивное фото

Правительство намерено продлить мандат миссии EUBAM еще на три года

© CC0 / Pixabay / YvonneH
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200801/31135658/mandat-missii-eubam-v-moldove-prodlen-esche-na-tri-goda.html

Европейская миссия начала работу на молдо-украинской границе в 2005 году, и с тех пор действие соглашения продлевалось уже пять раз.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Миссия EUBAM продолжит работу в Молдове до 30 ноября 2023 года в случае успешного завершения переговоров о ее продлении.

Решение о начале переговоров с целью подписать трехстороннее соглашение между Европейской комиссией, а также правительствами Молдовы и Украины, было принято на заседании кабинета министров.

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Целью Соглашения является продление мандата EUBAM на следующие три года, начиная с 1 декабря 2020 года.

Мандат миссии продлевался пять раз в 2007-2017 годах. Срок действующего соглашения истекает 30 ноября 2020 года.

Миссия EUBAM, созданная для контроля пограничного движения между Республикой Молдова и Украиной, начала работу в ноябре 2005 года после совместного обращения к Европейской комиссии властей Молдовы и Украины. Работа миссии полностью финансируется Европейским союзом. 

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Теги:
EUBAM


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