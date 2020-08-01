Пляски во время пандемии: в клубах Кишинева танцуют до рассвета - видео

Как будто противоэпидемические ограничения действуют только днем — после захода солнца в ночных клубах столицы веселятся толпы молодежи.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Пока десятки пациентов с тяжелой формой COVID-19 балансируют между жизнью и смертью в больницах, в кишиневских ночных клубах толпы молодых людей веселятся до рассвета. Никто не носит масок, а о социальной дистанции не может идти и речи.

Официально клубы работают как летние террасы — днем здесь соблюдают социальную дистанцию и вам придется зарезервировать стол, чтобы пообедать. Но ближе к вечеру обстановка меняется — люди входят в клуб, пока тот не окажется забит до отказа, а о резервировании уже никто не спрашивает.

Администратор заведения, к которой обратился за разъяснениями корреспондент Sputnik Молдова, категорически отрицала, что в клубе нарушаются противоэпидемические правила.

"Люди носят маски на нашей террасе", - ответила она. На вопрос, танцует ли молодежь в масках, администратор отвечать отказалась: "Мы не даем интервью".

Однако на видео, опубликованных в Facebook и Instagram посетителями клуба, видна совершенно иная картина, не имеющая ничего общего с соблюдением установленных властями правил.

"Полиции известно об этих видео. Обстоятельства устанавливаются, и если выяснится, что администрация заведения допустила нарушения, предприятию грозит штраф в размере до 75 тысяч леев", — сообщила Sputnik Молдова пресс-офицер столичной полиции Наталья Стати.

Напомним, что работа ночных клубов любого типа, как в закрытых помещениях, так и на воздухе, не разрешается в период действия чрезвычайного положения в общественном здравоохранении. Чрезвычайное положение действует до 31 августа.

”Ограничения на появление в общественных местах в количестве не более трех человек распространяются на срок до 31 августа. Это касается и деятельности ночных клубов и дискотек", - ранее уточнил премьер-министр Ион Кику.

Согласно распоряжениям Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, массовые мероприятия с участием более 50 человек запрещены.

Ношение масок в общественном транспорте, в коммерческих помещениях, в закрытых общественных местах является обязательным, причем маска должна закрывать рот и нос.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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