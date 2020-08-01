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машина скорой помощи

Минздрав: подтверждены 380 новых случаев инфицирования COVID-19

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1659)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200801/31137558/minzdrav-podtverzhdeny-380-novykh-sluchaev-infitsirovaniya-covid-19.html

Общее количество зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа в Молдове достигло 25 113.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 380 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 8 — в Приднестровье. Об этом сообщили в субботу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрированы два эпизода импорта инфекции - из Австрии и Украины.

Люди в защитный масках, иллюстративное изображение.
© AP Photo / Vadim Ghirda
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По данным ведомства, за сутки проведено 2 322 теста, из них 1 815 первичных. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 25 113.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 14 медработников: у 4 врачей, 8 медсестер и двух человек из вспомогательного персонала.

Общее число выздоровевших достигло 17 571 человек.

За сутки зафиксированы еще 5 летальных исходов. Таким образом, число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 788. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1659)

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Теги:
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