Минздрав: подтверждены 380 новых случаев инфицирования COVID-19

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 380 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 8 — в Приднестровье. Об этом сообщили в субботу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрированы два эпизода импорта инфекции - из Австрии и Украины.

По данным ведомства, за сутки проведено 2 322 теста, из них 1 815 первичных. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 25 113.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 14 медработников: у 4 врачей, 8 медсестер и двух человек из вспомогательного персонала.

Общее число выздоровевших достигло 17 571 человек.

За сутки зафиксированы еще 5 летальных исходов. Таким образом, число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 788.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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