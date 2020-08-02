В парке "Долина роз" останется 11 киосков — остальные эвакуируют

Примэрия продолжает демонтировать торговые точки и конструкции, которые действуют в Кишиневе с нарушением установленных правил.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. В столичном парке "Долина роз" должно остаться 11 киосков, все остальные будут эвакуированы в соответствии с распоряжениями городской администрации. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Сносу подлежат не только незаконно установленные киоски, но и фундаменты, на которых они были возведены.

В течение этой недели продолжались работы по демонтажу нелегальных киосков, брошенных автомобилей, заборов, металлических ограждений, бетонных конструкций и рекламных щитов в секторах Ботаника, Центр, Чеканы и Рышкановка.

На Буюканах продолжается эвакуация 20 цветочных киосков, установленных возле рынка "Дельфин". Разрешение на деятельность этих торговых точек истекло в 2016 году, уточнил мэр.

Одновременно в районе рынка проходят работы по благоустройству тротуаров.

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