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Пешеходный фонтан в Долине роз

В парке "Долина роз" останется 11 киосков — остальные эвакуируют

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200802/31137516/V-parke-Dolina-roz-ostanetsya-11-kioskov--ostalnye-evakuiruyut.html

Примэрия продолжает демонтировать торговые точки и конструкции, которые действуют в Кишиневе с нарушением установленных правил.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. В столичном парке "Долина роз" должно остаться 11 киосков, все остальные будут эвакуированы в соответствии с распоряжениями городской администрации. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Сносу подлежат не только незаконно установленные киоски, но и фундаменты, на которых они были возведены.

Продажа цветов
© Sputnik / Николай Хижняк
Цветочные киоски возле рынка "Дельфин" в Кишиневе демонтируют - фото

В течение этой недели продолжались работы по демонтажу нелегальных киосков, брошенных автомобилей, заборов, металлических ограждений, бетонных конструкций и рекламных щитов в секторах Ботаника, Центр, Чеканы и Рышкановка.

На Буюканах продолжается эвакуация 20 цветочных киосков, установленных возле рынка "Дельфин". Разрешение на деятельность этих торговых точек истекло в 2016 году, уточнил мэр.

Одновременно в районе рынка проходят работы по благоустройству тротуаров.

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Теги:
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