Ион Чебан: детсады Кишинева готовы принять детей хоть завтра

Глава столичной администрации подтвердил, что детские сады в Кишиневе откроются сразу же, как только будет принято решение на национальном уровне.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. До начала нового учебного года остался месяц, и хотя на территории Молдовы продолжают действовать противоэпидемические ограничения, руководство столицы принимает все необходимые меры для подготовки к 1 сентября. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан в традиционном видеоотчете в социальной сети Facebook.

В столичных школах продолжается ремонт, и большая часть работ должна быть завершена к 15-20 августа, сообщил градоначальник. Готовы к приему детей и детские сады — проведен ремонт, образовательные учреждения получили необходимые оборудование и материалы, включая дезинфицирующие средства.

"Примерно 95 процентов детских садов готовы принять детей хоть завтра, они обеспечены всем необходимым. Осталось принять окончательное решение на национальном уровне", — сказал Чебан.

Глава кишиневской администрации отметил, что эпидемиологическая обстановка остается сложной, а число новых случаев продолжает расти.

"В связи с ростом новых случаев заболевания COVID-19 мы вынуждены вновь подключить к лечению пациентов с коронавирусом больницу "Святой Троицы", она будет наполовину перепрофилирована под эти нужды", - сообщил мэр.

Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение приостановить деятельность общественных бассейнов.

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