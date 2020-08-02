COVID-19 в Молдове: количество выздоровевших достигло 17 816 человек

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. К утру воскресенья общее число выздоровевших от COVID-19 в Молдове достигло 17 816 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего в Молдове подтверждены 25 113 случаев инфицирования, из которых 1559 - в Приднестровье.

В тяжелом состоянии находится 425 человека, 40 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1161 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

Минздрав зафиксировал еще один летальный исходов от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 789 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 31 июля, а затем и до 31 августа.

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