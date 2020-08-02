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Вертолет SMURD

Экипаж SMURD экстренно доставил пациента из Кагула в Кишинев

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200802/31140618/ekipazh-smurd-ekstrenno-dostavil-patsienta-iz-kagula-v-kishinev.html

С начала года это уже десятая трансграничная миссия, выполненная авиасанитарным отрядом экстренной службы.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Вертолет санитарной авиации экстренной службы SMURD доставил 44-летнего пациента в тяжелом состоянии из Кагула в Кишинев.

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), пациенту потребовалась срочная медицинская помощь в связи с резким ухудшением здоровья.

Экипаж SMURD
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Вертолет SMURD доставил пациентку из Кагула в Кишинев

Мужчина был доставлен из Кагула в столицу авиационно-медицинской бригадой SMURD из румынских Ясс. Во время полета за состоянием больного наблюдали врачи и фельдшеры.

Вертолет благополучно приземлился на стадионе "Динамо" в Кишиневе, пациент был доставлен в Институт скорой медицинской помощи.

По данным ГИЧС, с начала 2020 года это десятая трансграничная авиационно-медицинская операция для граждан Республики Молдова.

В июне экипаж SMURD доставил полуторагодовалую девочку из Молдовы в Румынию. Пациентке в возрасте одного года и пяти месяцев срочно понадобилась операция в специализированной клинике.

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Теги:
SMURD


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