Экипаж SMURD экстренно доставил пациента из Кагула в Кишинев

С начала года это уже десятая трансграничная миссия, выполненная авиасанитарным отрядом экстренной службы.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Вертолет санитарной авиации экстренной службы SMURD доставил 44-летнего пациента в тяжелом состоянии из Кагула в Кишинев.

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), пациенту потребовалась срочная медицинская помощь в связи с резким ухудшением здоровья.

Мужчина был доставлен из Кагула в столицу авиационно-медицинской бригадой SMURD из румынских Ясс. Во время полета за состоянием больного наблюдали врачи и фельдшеры.

Вертолет благополучно приземлился на стадионе "Динамо" в Кишиневе, пациент был доставлен в Институт скорой медицинской помощи.

По данным ГИЧС, с начала 2020 года это десятая трансграничная авиационно-медицинская операция для граждан Республики Молдова.

В июне экипаж SMURD доставил полуторагодовалую девочку из Молдовы в Румынию. Пациентке в возрасте одного года и пяти месяцев срочно понадобилась операция в специализированной клинике.

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