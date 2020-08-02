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Два полицейских участка в районах Молдовы отремонтированы с помощью ПРООН

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200802/31140693/Dva-politseyskikh-uchastka-v-rayonakh-Moldovy-otremontirovany-s-pomoschyu-PROON.html

Проект "Поддержка реформы правоохранительных органов в Молдове" реализуется ПРООН при финансовом содействии правительства США.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Полицейские участки №1 в муниципии Кагул и №4 в коммуне Егоровка Фалештского района были отремонтированы в соответствии с современными стандартами.

Полиция
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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Капитальный ремонт был проведен в рамках проекта "Поддержка реформы правоохранительных органов в Молдове" Программы развития ООН (ПРООН) при финансовой поддержке правительства США. Общая сумма предоставленной помощи составила 290 тысяч долларов.

Кагульский полицейский участок обслуживает более 30 тысяч человек, в учреждении работают 20 сотрудников. В сферу ответственности участка полиции коммуны Егоровка входят 20 населенных пунктов с населением более 18 тысяч человек, здесь трудятся 10 полицейских.

Здания отремонтированы в рамках универсального дизайна, оборудованы приспособлениями, облегчающими доступ для людей с ограниченными возможностями. В непосредственной близости от полицейских участков планируется построить детские игровые площадки.

Ранее при поддержке ПРООН и правительства США были отремонтированы два полицейских участка в городе Сынжерей в секторе Буюканы столицы.

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Теги:
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