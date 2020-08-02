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Сотрудник пограничной службы Украины

Украинские пограничники задержали жителя Молдовы — его нашли по следу обуви

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200802/31140751/ukrainskie-pogranichniki-zaderzhali-zhitelya-moldovy-ego-nashli-po-sledu-obuvi.html

Задержанный, при котором не было никаких документов, заявил, что перешел границу, чтобы отыскать работу.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Украинские пограничники задержали в приграничной полосе пожилого человека, который заявил, что является гражданином Молдовы и признал, что незаконно пересек границу.

Сотрудники Измаильского пограничного отряда при обходе территории в районе села Котловина Ренийского района обнаружили на контрольно-следовой полосе отпечатки обуви, ведущие с территории Республики Молдова в направлении Украины. В результате оперативных мероприятий был задержан мужчина, при котором не оказалось никаких документов.

Нарушитель признал, что незаконно пересек молдо-украинскую границу и заявил, что является "жителем села Суворово" (название села Александру Иоан Куза Кагульского района в 1960—1990 годах).

Мужчина пояснил, что отправился на Украину в поисках работы.

Погранслужба Украины совместно с Пограничной службой Республики Молдова проводит расследование с целью установлению личности нарушителя и привлечения его к административной ответственности.

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Теги:
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