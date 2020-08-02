Осенью в Кишиневе появятся новые автобусы — будет закуплено сто машин

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Муниципальным властям Кишинева удалось прийти к согласию по поводу покупки новых автобусов для Кишинева. Об этом заявил мэр столицы Ион Чебан.
Примэрия хорошо знает, что общественный транспорт в Кишиневе перегружен, заявил Чебан. Градоначальник сообщил, что еще в феврале вышел с предложением приобрести новые транспортные единицы, которое "вызвало дискуссии" в городской администрации.
"В конечном итоге нам удалось прийти к общей позиции на 2020-2023 годы. Но мы все равно опаздываем с поставкой в Кишинев новых автобусов и троллейбусов", - заявил мэр.
По словам главы кишиневской мэрии, до конца года в столице появятся 35 новых троллейбусов, для чего уже определены источники финансирования. В сентябре прибудут первые 15 троллейбусов, включая двухзвенные.
Для закупки автобусов в объеме ста единиц организован тендер, победитель которого определится в сентябре.
Если результаты тендера не будут опротестованы, то уже в первые полгода в Кишинев должны поступить 60 автобусов. Остальные машины будут поставлены в Кишинев в течение девяти месяцев с момента утверждения итогов конкурса.
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