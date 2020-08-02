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Минздрав: подтверждены 249 новых случаев инфицирования COVID-19

© AP Photo / Moises Castillo
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200802/31142241/minzdrav-podtverzhdeny-249-novykh-sluchaev-infitsirovaniya-covid-19.html

Общее количество зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа в Молдове достигло 25 113.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 249 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них два — в Приднестровье. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрированы один эпизод импорта инфекции из Соединенных Штатов.

© Sputnik / Валерий Мельников
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По данным ведомства, за сутки проведено 1013 тестов, из них 742 первичных. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 25 362.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 7 медработников: у одного врача, пяти медсестер и одного сотрудника из вспомогательного персонала.

Зарегистрировано еще 245 случаев выздоровления от COVID-19. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 17 816 человек.

Также зафиксированы еще два летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 791. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Теги:
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