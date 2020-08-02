НАОЗ: молодые люди рискуют заразиться COVID-19 не меньше, чем пожилые

Медики опровергают миф о том, что коронавирусная инфекция якобы поражает только людей в возрасте, а молодежь находится вне группы риска.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Хотя исследования показывают, что пожилые люди наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции, молодые люди также составляют немалую часть среди инфицированных COVID-19. Об этом заявило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ).

По данным агентства, в Молдове по состоянию на 31 июля коронавирусная инфекция была диагностирована у 19 716 молодых людей, что составляет почти треть всех выявленных случаев.

Из них 876 случаев были зарегистрированы среди подростков в возрасте от 10 до 19 лет, 2 627 - среди молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет и 4 113 — среди людей в возрасте от 30 до 39 лет.

Зафиксированы и случаи смерти молодых жителей Молдовы от осложнений на фоне COVID-19, в том числе 4 смерти в возрастной группе 20-29 лет и 13 летальных исходов у пациентов в возрасте 30-39 лет.

Дополнительный фактор риска состоит в том, что молодые люди, будучи уверенными в том, что им не грозит опасность инфицирования и будучи социально активными, могут стать источником передачи инфекции большому количеству людей, что усугубляет эпидемиологическую ситуацию, отмечает НАОЗ.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отметил, что резкий рост числа заразившихся коронавирусом COVID-19 в ряде стран мира вызван беспечностью молодежи, которая не соблюдает необходимые меры защиты.

По словам главы ВОЗ молодые люди должны принимать те же меры предосторожности для самозащиты, что и все остальные.

"Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим", — предупредил Гебрейесус.

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