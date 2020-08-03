Детсады могут открыться 1 сентября: как они будут работать

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Власти готовятся к открытию детских садов. Скорее всего, их деятельность возобновится с 1 сентября.

Для этого Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья заранее разработала обязательные правила для администрации и персонала заведений, а также для детей и их родителей.

Как предлагает комиссия, до открытия детских садов в них нужно провести генеральную уборку. Дезинфекцию сделают как внутри зданий, так и на прилегающих территориях.

"Администрация детсадов должна позаботиться, чтобы было необходимое количество чистящих средств, дезинфектантов, защитной экипировки (перчатки, маски). Персонал садиков должен иметь бесконтактные термометры для регулярного измерения температуры детей и сотрудников", - говорится в инструкции комиссии.

Группы и занятия

Все группы начнут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующем населенном пункте. В группах для малышей от 2 до 4 лет разрешено находиться не более чем 7-8 детям. В более старших, для 6-7 лет, - по 10-12 детей.

В помещениях, где будут находиться малыши, необходимо не менее 4 квадратных метров пространства для каждого из них.

Помимо этого, посещение детских садов может быть посменным в течение дня или лишь в определенные дни недели. Это предполагает деление групп на две смены. Одна группа посетит учебное заведение утром, другая - после обеда. Как точно организуют посещение, еще предстоит решить местным властям вместе с администрацией детских садов.

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В каждой группе будут минимум два воспитателя, а время пребывания в детских садах может сократиться до 7-8 часов.

Дети работающих родителей в приоритете

Малышей, у которых оба родителя трудоустроены, запишут в детские сады в первую очередь. Но факт наличия работы родителям нужно будет доказать.

При записи детей в дошкольные образовательные учреждения родителям необходимо подписать заявление об ответственности за наличие медицинской справки у ребенка и всех необходимых вакцин. Также родители берут обязательство информировать администрацию детского сада о всех болезнях ребенка с момента начала посещения этого дошкольного учреждения.

Более того, после открытия детсадов, запретят все торжественные мероприятия и утренники.

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