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Медик показывает образцы мазка на COVID-19

Официально: сколько человек в Молдове вылечились от COVID-19

© AFP 2020 / JACK GUEZ
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1665)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200803/31144410/official-skolko-chelovek-moldova-vylechilis-covid-19.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. К утру понедельника в Молдове от коронавируса нового типа излечились еще 126 пациентов. Таким образом, число выздоровевших достигло 17 942. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Specialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Всего в Молдове подтверждены 25 362 случая инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1 561 - в Приднестровье. 

За сутки в центр COVID-19 в Кишиневе доставили 51 человека с подозрением на коронавирус нового типа.

В тяжелом состоянии находятся 437 человек, 41 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 1 196 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь зарегистрирован еще один летальный исход от осложнений на фоне COVID-19. У скончавшегося пациента были сопутствующие заболевания. Общее число умерших достигло 792 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1665)

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