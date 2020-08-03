Последнее предупреждение: примар Кишинева выступил с резкими заявлениями

Столичный градоначальник сообщил, что внезапные проверки в секторах Кишинева станут проводиться чаще. По его словам, те служащие, которые не будут работать на совесть, покинут занимаемые посты.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан сделал последнее предупреждение столичным преторам, пообещав уволить тех, кто не справляется со своими обязанностями. Об этом он заявил на еженедельном заседании муниципальных служб.

"Встречаемся с вами, разговариваем каждую неделю с вами. Но у меня впечатление, что у некоторых в одно ухо влетает, а в другое – вылетает все то, что мы тут обсуждаем. Говорим, берем обязательства, но в конечном счете эти обязательства не реализуются", - сказал Чебан.

Градоначальника, по его словам, разочаровало то, что он увидел на прошлой неделе в некоторых столичных секторах, в частности, на Ботанике.

"У меня нет слов. Когда мы говорим о том, что в парках не должно быть капитальных сооружений, а потом появляется терраса или киоск с литым фундаментом, это означает, что делаем заявления впустую? Не хочу и не буду принимать оправдания, что у преторов нет времени, что они не знали. Месяц назад, когда я был в Долине роз, этого всего не было", - отметил примар.

Он обратил внимание, что ларьки появились как грибы после дождя. Вместе с тем, подчеркнул столичный градоначальник, в некоторых парках появились батуты, машинки и другие развлечения для детей.

"Мы не открываем детсады и школы, а в парках у нас различные развлечения, которые, в первую очередь, запрещены, а, во-вторых, на них нет разрешающих документов. То есть их установили по своему решению, либо кому-то заплатили деньги. В любом случае, это недопустимо", - заявил Чебан.

Также мэр остановился на проблеме мусора в городе, в частности, в зонах отдыха.

"Мы говорили уже, чтобы в парках, скверах, лесонасаждениях, то есть там, где отдыхают люди, не было грязно. В дальнейшем, мне кажется, такие вещи не должны допускаться", - добавил примар.

По словам Иона Чебана, за последнюю неделю к нему поступило множество сообщений и жалоб на нарушения и непорядок в городе.

"Обязанность служащего - прислушиваться и реагировать на обращения граждан, не вступать с ними в полемику, не игнорировать их, не разговаривать с ними в разных тонах, что я тоже слышал, а слушать и по мере возможности решать проблемы горожан, а не покрывать беззакония в секторах", - подчеркнул Чебан.

Он также обратил внимание, что в городе по-прежнему много машин, припаркованных в неположенных местах.

"Поэтому я решил проводить внезапные проверки. Прежде всего контроль касается преторов и вице-преторов, а также некоторых других сотрудников, которые думают, что мы не знаем, чем они занимаются", – отметил столичный градоначальник.

Чебан заявил, что претор сектора Ботаника Борис Препелица получил выговор и лишен одной зарплаты, претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк лишен половины зарплаты, а претор сектора Центр Павел Русу получил пока лишь предупреждение, так как он только что вышел из отпуска. Генпримар анонсировал увольнение некоторых госслужащих, не справляющихся со своими обязанностями.

По его словам, начатые недавно внезапные проверки в секторах станут проводиться чаще, а те, кто не будет работать на совесть, будут уволены.

Отдельно он остановился на вопросе подготовки столичных образовательных учреждений к новому учебному году, в частности, обеспечению их всем необходимым для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Примар предупредил: тех, кто будет экономить на здоровье детей, накажут, а если будет достаточно доказательств, то и вовсе уволят.

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