Бассейны смогут возобновить работу, но есть условия: что заявляют власти

Глава молдавского правительства рассказал о нюансах возобновления работы бассейнов, пояснив, что должно быть выполнено предпринимателями.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В Молдове бассейны смогут возобновить работу к концу текущей недели. Однако это будет возможно только при условии, что предприниматели обеспечат выполнение всех мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил премьер Ион Кику в понедельник по итогам встречи с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

По словам главы правительства, решение о введении ограничений на работу бассейнов было принято исходя из того, что там не соблюдались правила по предотвращению распространения COVID-19.

"На этой неделе специалисты Национального агентства общественного здоровья и Минздрава повторно оценят ситуацию, обсудят ее в индивидуальном порядке с каждым предпринимателем, чтобы удостовериться, что соблюдаются все правила, что выполняются все условия по снижению рисков. Только в этом случае мы сможем вернуться к вопросу о возобновлении деятельности", - сказал Кику.

Глава кабмина выразил надежду, что в течение недели вышеназванные требования выполнят все владельцы данных точек отдыха.

"Администраторы должны понимать риски и принимать меры по защите граждан. Не исключаю, что там, где не будут соблюдаться требования, придется приостановить деятельность или в индивидуальном порядке, или всего сектора в целом. К сожалению, правительство вынуждено будет идти на такие меры, так как требования пока не выполняются", - отметил премьер.

Говоря о ситуации с коронавирусом нового типа в Молдове в целом, Кику отметил, что обстановка не лучшая - вторую неделю подряд регистрируется рост новых подтвержденных случаев заражения. Глава правительства обратил внимание на то, что антирекорды фиксируются и в других странах, в том числе соседних. Поэтому, как считает премьер, пока следует сохранить действующие ограничения, которые были продлены с 1 августа.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova