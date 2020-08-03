Власти Молдовы решили выделить школам миллионы леев: на какие цели

Молдавские власти готовятся к возобновлению работы образовательных учреждений в республике с 1 сентября.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Правительство решило выделить порядка 50 миллионов леев для обеспечения образовательных учреждений страны медицинскими средствами, расходными материалами и дезинфектантами для максимального снижения рисков для здоровья детей. Об этом заявил премьер Ион Кику в понедельник по итогам встречи с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

"Очень хотим, чтобы образовательный процесс начался 1 сентября по моделями, озвученным Минобразования, и с соблюдением инструкций, предложенных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Рассчитываем открыть с 1 сентября как дошкольные учреждения, так и общеобразовательные", - сказал Кику.

Планируется закупить и обеспечить каждый класс всех образовательных учреждений дезифектантами, термометрами и другими средствами.

В условиях чрезвычайного положения, объявленного властями страны в марте 2020 года, все учащиеся были переведены на удаленный процесс образования.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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