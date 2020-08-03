К каким мерам порой прибегают коллекторы в Молдове - подробности

Директор одной из консалтинговых компаний Ион Бэлэнуцэ рассказал о вопиющей ситуации, в которую попал один из граждан Молдовы, взявший деньги в долг в службе быстрого кредитования.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Один из жителей республики чуть не покончил жизнь самоубийством из-за долгов, которые накопились на его счету.

Изначально мужчина взял сумму в 4 000 леев, старательно пытаясь каждый месяц возвращать деньги. Затем он уехал на заработки за рубеж, но из-за пандемии коронавируса вынужден был вернуться на родину. На протяжении всего этого периода у него накопились значительные задолженности перед компанией-кредитором.

Вскоре мужчине начали звонить коллекторы, угрожая, что в случае невозврата денег его и домочадцев лишат жилплощади за долги.

"Члены семьи не знали, что мужчина взял кредит. Он пытался занять деньги у друзей, но не смог собрать суммы, достаточной для погашения займа и начислений по нему. Заемщик решил свести счеты с жизнью, но, к счастью, вовремя пришли его родственники, которые вызвали "скорую". Его удалось спасти", - рассказал Бэлэнуцэ.

Вскоре было открыто уголовное дело по факту доведения человека до самоубийства, а компания, которую представляет Бэлэнуцэ, предпринимает усилия для того, чтобы были аннулированы все проценты и денежные начеты на первоначальную сумму кредита.

"Политика небанковского кредитования не предусматривает такого отношения к заемщикам, но, с другой стороны, частные коллекторы должны обеспечить возврат денег. Но если они переходят допустимые рамки общения с клиентами, ответственность ложится на них же", - уточнил Бэлэнуцэ.

Специалист порекомендовал гражданам республики не обращаться за займами в небанковские кредитный фирмы. Даже если человек решился взять кредит в такой компании, он должен внимательно прочитать контракт и узнать обо всех тонкостях займа. Также будет правильным установить на телефоне записывающее устройство для того, чтобы иметь возможность предпринимать конкретные действия в случае возможных нарушений со стороны коллекторов.

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