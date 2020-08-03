Новый поворот в деле о воздушной гавани Молдовы: что ждет Кишиневский аэропорт

Свежие подробности дела о возвращении государству полного контроля над Международным аэропортом Кишинева: при чем тут Стокгольмский арбитражный суд, и что заявили в правительстве, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Международный аэропорт Кишинева угодил в самый настоящий водоворот событий. За год воздушная гавань успела побывать в руках Ротшильдов, затем известного российского бизнесмена Гончаренко, государство же пытается вернуть свои права на управление аэропортом в полной мере, а вот концессионер - против. Дело дошло до судебных тяжб.

"Привет" из Стокгольма

Стокгольмский арбитражный суд запретил молдавским властям расторгать договор о концессии Международного аэропорта Кишинева до окончательного решения по этому делу, сообщили в понедельник в компании Avia Invest, которая администрирует главные воздушные ворота страны.

"Арбитраж запретил Республике Молдова выполнять действия по расторжению договора до окончательного решения и запретил любое исполнение уведомления о прекращении концессии, направленное компании 8 июля 2020 года", - отметили в Avia Invest, пояснив, что промежуточное решение суда оглашено накануне.

Позиция властей

Глава Минюста Молдовы Фадей Нагачевский прокомментировал инициированную Komaksavia Airport Invest Ltd процедуру против Республики Молдова в Стокгольмском арбитражном суде.

"Сегодня министерство юстиции выбрало адвокатское бюро, которое будет представлять Молдову по этому делу. Наша команда окажет всю необходимую помощь адвокатскому бюро, чтобы эффективно защищать интересы Молдовы. Обеспечим постоянное публичное отражение всех процессов и этапов по этому делу", - отметил Нагачевский.

Споры и контрактные обязательства

Агентство публичной собственности (АПС) 10 июля сообщило, что "по причине неисполнения контрактных обязательств" была приостановлена сдача в концессию Международного аэропорта Кишинева, в том числе и земельного участка, занимаемого предприятием.

АПС заключило контракт о сдаче аэропорта в концессию 30 августа 2013 года, на эту же дату приходится решение об аренде земельного участка № 4/03.

Одним из главных аргументов, которым руководствуется государство при решении о возвращении аэропорта в собственность, стало "невыполнение первого инвестиционного этапа", а также "частичное неисполнение второго этапа инвестиций". В АПС уточнили, что общая задолженность по этим пунктам составила 66 миллионов 200 тысяч евро.

Концессионер Международного аэропорта Кишинева опроверг информацию о расторжении договора с 8 июля 2020 года.

"Компания Avia Invest лишь получила уведомление от АПС о желании расторгнуть договор по причине якобы непредставления страховой гарантии. Сама процедура расторжения является длительным юридическим механизмом. Avia Invest отвергает и не признает уведомление о расторжении", - сказано в реакции предприятия.

В Avia Invest подчеркнули, что компания является платежеспособной, осуществляющей деятельность в строгом соответствии с законодательством и положениями договора о концессии.

Ситуация с аэропортом Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании "Avia Invest" в 2013 году в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября 2019 года кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение правительства не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд.

Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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