Граждан РМ не пускают на Украину с "нашим" тестом на COVID-19 — реакция МИДЕИ

Тех, кто заплатил за тест об отсутствии инфекции в Кишиневе и отправился на отдых на территорию Украины, ожидает неприятный сюрприз — придется заплатить еще раз.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Украинские пограничники отказываются признавать действительными результаты тестов на COVID-19, проведенные на территории Молдовы. С этой проблемой в последние два дня столкнулись многие граждане нашей страны, которые за свой счет провели дорогостоящий тест в медицинских центрах в Кишиневе.

Ранее посольство РМ в Киеве объявило , что с 1 августа граждане РМ могут въехать на территорию Украины со справками об отсутствии COVID-19, выданными за 48 часов, в том числе, и медучреждениями Молдовы. Однако сотрудники Пограничной службы Украины заявляют, что не получали от руководства указаний о признании "молдавских" справок.

В результате от граждан нашей страны, пересекающих границу, требуют соблюдать обязательную 14-дневную самоизоляцию до подтверждения результатов теста, который будет проведен медцентрами Украины.

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Sputnik Молдова подтвердили, что проблема существует и коснулась значительного числа людей.

"Насколько нам известно, украинские власти еще не объявили о том, как на практике будет внедряться процедура признания тестов. Поэтому до принятия дополнительных решений остаются в силе прежние ограничения", — сообщили в пресс-службе министерства.

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Причина проблемы в том, что украинские пограничники пока не получили из Киева циркуляров, регламентирующих признание медицинских тестов, проведенных за рубежом, уточнил для Sputnik Молдова советник посольства РМ в Киеве Ион Буларга.

"Есть решение кабмина Украины, но пока что пограничники ждут от руководства механизма его имплементации. Ждем решения украинских властей", — сказал собеседник.

Буларга отметил, что посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами Украины, от которых зависит внедрение механизма признания тестов на COVID-19. Речь идет, в том числе, о составлении списка зарубежных диагностических центров, которые признаны Украиной, сказал собеседник.

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