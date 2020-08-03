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Сквер у театра имени Михая Эминеску.

Этот сквер в Кишиневе восстановят: у горожан будет новое место отдыха - фото

© Photo : Ion Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200803/31149051/skver-v-chisinau-vosstanovyat-u-gorozhan-budet-novoe-mesto-otdykha-foto.html

В примэрии муниципия Кишинев разработали детальный план восстановления сквера у Национального театра имени Михая Эминеску, это место может стать излюбленным для отдыха горожан.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. В августе начинаются работы по полному восстановлению уютной тенистого территории в самом центре города, где установлен памятник классику национальной литературы Михаю Эминеску.

Детальный проект уже подготовлен в столичной мэрии. 

В этом сквере впервые будет проведен эксперимент по налаживанию художественного освещения, а также использованию других инновационных элементов.

"Надеюсь, что эти работы будут выполнены успешно, и их станет возможным применять в других районах города", - сообщил в соцсетях генпримар муниципия Ион Чебан. Расходы на полное восстановление сквера покроют примэрия Кишинева и расположенный в этом квартале коммерческий банк.

Вопрос с перемещением ставшей традиционной для Кишинева ярмарки изделий народного творчества и живописи был решен. Из сквера в парке возле Национального театра имени Михая Эминеску торговые ряды переехали на аллею парка Кафедрального собора, идущую по улице Колумна и пересекающуюся с пешеходной зоной - улицей Евгения Доги.

Такое место для ярмарки изделий народного творчества в муниципалитете четко аргументировали - на пешеходной улице и в парке всегда много иностранных туристов и граждан страны, приехавших из других городов.

Данное расположение сувенирного базара позволит им не только насладиться тенистыми аллеями одного из старейших парков Кишинева, но и полюбоваться искусством молдавских мастеров.

Новое место выставки и реализации предметов народных промыслов получит название "Аллея творческих людей".

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Теги:
центр, Кишинев, сквер, парк


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