Платные тесты на COVID-19 в Приднестровье: спрос превышает предложение

Пройти анализ важно тем, кто желает скорее узнать свой "статус" и не находиться на самоизоляции после въезда в регион.

ТИРАСПОЛЬ, 3 авг – Sputnik. За прошедшие два дня в лечебные учреждения Приднестровья обратилось около 30 человек, которые хотят пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 и избежать домашней изоляции в течение 14 суток. Сдать платный ПЦР-анализ стало возможным в регионе с 1 августа.

На сегодняшний день в Приднестровье есть возможность проводить только 26 платных тестов ежедневно: по Тирасполю – шесть, по Бендерам – пять, по остальным районам региона – по три анализа.

"С учетом числа граждан, прибывающих в Приднестровье, есть вероятность, что спрос какое-то время будет превышать предложение. Увеличить число ПЦР-тестов, проводимых на платной основе, позволит открытие лаборатории в Рыбнице", - говорят в Оперативном штабе.

С 1 августа при въезде в регион на пунктах пропуска людям, кроме заполнения эпидкарты, вручают памятку и разъясняют порядок прохождения платного тестирования.

Регламент также предоставляет гражданам возможность предъявить на пункте пропуска справку о прохождении ПЦР-теста в иностранных лабораториях.

"Справка действительна в течение 72 часов с момента ее выдачи. В случае отрицательного результата человека не обязывают соблюдать карантин", - обратили внимание в Оперштабе.

Адреса и телефоны лечебных учреждений, где можно сдать анализ, указаны в памятке, которую выдают на границе. При этом надо помнить, что на платный тест действует предварительная запись.

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