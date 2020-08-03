Новое предупреждение синоптиков: на Молдову надвигается зной

В республике действуют сразу два метеопредупреждения: одно связано с жаркой погодой, а второе - с чрезвычайной пожарной опасностью.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Предупреждение будет действовать в течение нескольких дней.

"В период 5-9 августа максимальная температура воздуха во многих районах достигнет 33-34 градусов по Цельсию", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в стране продолжает действовать "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс).

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"Желтый код" предполагает, что в атмосфере могут сложиться потенциально опасные условия.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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