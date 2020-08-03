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Новое предупреждение синоптиков: на Молдову надвигается зной

© CC0 / congerdesign / Bottle
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1270)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200803/31149538/novoe-preduprezhdenie-sinoptikov-na-moldova-nadvigaetsya-znoy.html

В республике действуют сразу два метеопредупреждения: одно связано с жаркой погодой, а второе - с чрезвычайной пожарной опасностью.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Предупреждение будет действовать в течение нескольких дней.

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В период 5-9 августа максимальная температура воздуха во многих районах достигнет 33-34 градусов по Цельсию", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в стране продолжает действовать "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс).

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"Желтый код" предполагает, что в атмосфере могут сложиться потенциально опасные условия.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1270)

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