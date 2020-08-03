Додон пояснил, почему важно внести поправки в Основной закон Молдовы

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подчеркнул важность внесения изменений в Основной закон Молдовы. Об этом он сообщил по итогам первого заседания Комиссии по конституционной реформе, состоявшегося в понедельник.

Глава государства поприветствовал экс-председателей Конституционного суда республики, бывших судей, других практикующих юристов и специалистов в области конституционного права, вошедших в состав Комиссии, и поблагодарил их за готовность принять участие в разработке предложений по внесению поправок в Основной закон.

"Подчеркнул важность таких изменений, поскольку за 10 лет было зафиксировано немало случаев вольного расширительного толкования некоторых положений Основного закона, а также использования Конституционного суда как политического инструмента, что приводило к кризисным ситуациям", - написал Додон на своей странице в Facebook.

В состав Комиссии по конституционной реформе вошли несколько десятков экспертов. Председателем структуры назначен экс-председатель КС Дмитрий Пулбере, вице-председателем – бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский, а секретарем – глава управления по консультированию при аппарате президента Виктор Степанюк.

Реформа Конституции Молдовы: некоторые поправки должны пройти через референдум>>>

В задачи комиссии за отведенные ей 12 месяцев работы входит: поиск и анализ пробелов в конституционной системе, разработка предложений по ее реформе и предоставление их государственным органам и уполномоченным структурам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova