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Конституция Республики Молдова.

Додон пояснил, почему важно внести поправки в Основной закон Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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20110
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200803/31150284/dodon-poyasnil-pochemu-vazhno-vnesti-popravki-konstitutsia-moldova.html

Состоялось первое заседание Комиссии по конституционной реформе, учрежденной на основании недавнего указа президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подчеркнул важность внесения изменений в Основной закон Молдовы. Об этом он сообщил по итогам первого заседания Комиссии по конституционной реформе, состоявшегося в понедельник.

Глава государства поприветствовал экс-председателей Конституционного суда республики, бывших судей, других практикующих юристов и специалистов в области конституционного права, вошедших в состав Комиссии, и поблагодарил их за готовность принять участие в разработке предложений по внесению поправок в Основной закон.

"Подчеркнул важность таких изменений, поскольку за 10 лет было зафиксировано немало случаев вольного расширительного толкования некоторых положений Основного закона, а также использования Конституционного суда как политического инструмента, что приводило к кризисным ситуациям", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В состав Комиссии по конституционной реформе вошли несколько десятков экспертов. Председателем структуры назначен экс-председатель КС Дмитрий Пулбере, вице-председателем – бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский, а секретарем – глава управления по консультированию при аппарате президента Виктор Степанюк.

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В задачи комиссии за отведенные ей 12 месяцев работы входит: поиск и анализ пробелов в конституционной системе, разработка предложений по ее реформе и предоставление их государственным органам и уполномоченным структурам.

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