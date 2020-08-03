Додон пояснил, почему важно внести поправки в Основной закон Молдовы

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подчеркнул важность внесения изменений в Основной закон Молдовы. Об этом он сообщил по итогам первого заседания Комиссии по конституционной реформе, состоявшегося в понедельник.
Глава государства поприветствовал экс-председателей Конституционного суда республики, бывших судей, других практикующих юристов и специалистов в области конституционного права, вошедших в состав Комиссии, и поблагодарил их за готовность принять участие в разработке предложений по внесению поправок в Основной закон.
"Подчеркнул важность таких изменений, поскольку за 10 лет было зафиксировано немало случаев вольного расширительного толкования некоторых положений Основного закона, а также использования Конституционного суда как политического инструмента, что приводило к кризисным ситуациям", - написал Додон на своей странице в Facebook.
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В задачи комиссии за отведенные ей 12 месяцев работы входит: поиск и анализ пробелов в конституционной системе, разработка предложений по ее реформе и предоставление их государственным органам и уполномоченным структурам.
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