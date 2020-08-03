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Военный сапер в лесу возле села Яловенского района.

Эхо войны: в июле саперы обнаружили и обезвредили 120 мин и снарядов

© Photo : Facebook / Dmitrii Vosimeric
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200803/31150941/ekho-voyny-v-iyule-sapery-obnaruzhili-i-obezvredili-120-min-i-snaryadov.html

Во время боев в ходе Великой Отечественной молдавская земля была буквально нашпигована тоннами взрывоопасного металла.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В июле инженеры Национальной армии обезвредили более 120 взрывоопасных объектов на территории всей страны.

Снаряды, выкопанные саперами. Иллюстрационное фото
© Photo : ГУ МЧС по Воронежской области
Петрович: каждый год находим в земле более 200 взрывоопасных предметов

По словам капитана армейской инженерной службы Иона Корнегруцэ, за этот период группы по разминированию провели 27 миссий в районах Штефан-Водэ, Каушаны, Яловены и Новые Анены.

Во время исполнения одного из заданий было обезврежено 75 противопехотных мин, обнаруженных во время сельскохозяйственных работ вблизи села Телица Новоаненского района. А близ села Антонешть Штефан-Водского района было извлечено из земли 19 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

С начала года военные инженеры выявили и уничтожили 1766 взрывоопасных объектов различных типов и калибров.

Министерство обороны предупреждает, что в случае обнаружения неопознанных взрывоопасных предметов категорически запрещается касаться боеприпасов руками или другими предметами, наносить удары или перемещать находки, разбирать боеголовки или другие компоненты.

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Теги:
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