До свидания, Мишка. Уникальные воспоминания об Олимпиаде-80

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Третьего августа 1980 года состоялось закрытие легендарных XXII Олимпийских игр. И сегодня, спустя 40 лет, в Молдове можно найти свидетелей яркого спортивного праздника, который оставил неизгладимый след в истории.
Попасть на Олимпиаду
Алла Ожога и ее муж Владимир были обычными студентами Кишиневского государственного университета. Паре посчастливилось пройти отбор на гидов-переводчиков в Москве и Ленинграде – они обслуживали туристов из Румынии.
Организаторы соревнований решили нанять не профессиональных экскурсоводов, а подготовить для этих целей обычную молодежь. Тем самым руководство хотело показать, что простые юноши и девушки тоже могут хорошо выполнить эту работу.
"Мы с мужем учились в одной группе, в 1980 году были на четвертом курсе. Кандидатов в гиды подбирали по успеваемости; также было важно, чтобы претендент был из простой семьи. В процессе отбора не было никакого блата: смотрели, кто как справлялся. Из Молдавии нас было шестеро, среди которых мы с мужем были единственной парой", – рассказала Алла.
Подготовительные курсы по румынскому языку в течение полугода проходили при университете, следующие полгода студенты провели в Москве и Питере, изучая маршруты.
Программа была очень насыщенной и включала все основные достопримечательности обеих столиц.
"Чтобы не ударить в грязь лицом, мы выучили все экскурсии наизусть. Среди них были церемонии открытия и закрытия Олимпиады, различные спортивные и культурные мероприятия. Туристическую поездку в автобусе вел русскоговорящий гид, а мы синхронно переводили для туристов из Румынии", – поделилась собеседница.
"Пепси", "Фанта" и апельсины
"Моему мужу повезло: он работал в Ленинграде, и водитель у него был местным, хорошо знавшим город. А нашей группе, в Москве, попался шофер из Чувашии – он и возил нас по столице, как знал и умел", – смеется Алла.
По ее словам, несмотря на мелкие курьезы, все было организовано на высочайшем уровне. Концерты, ярмарки, соревнования выглядели невероятно зрелищными и красочными. А к работникам Олимпиады жители и гости столицы проявляли особенное, уважительное отношение.
Ребятам, задействованным на Играх, выплатили зарплату, одели и обули. Одежда была двух видов: повседневная и парадная, вечерняя.
"Если ты был в форме и при значке, то никогда не стоял в очереди. Люди были очень дружелюбными, говорили: "Ребята, пожалуйста, проходите первыми, вы на работе". Я довольно много путешествовала в своей жизни, но Игры-80 никогда не забуду – все было продумано до мелочей. А когда привезли "Пепси", "Фанту" и апельсины – то, чего у нас не было – это был настоящий взрыв эмоций", – вспоминает участница тех событий.
Из Москвы Алла привезла несколько сувениров: матрешку, олимпийского мишку, платки с символикой Игр. Также у нее сохранился диплом работника Олимпиады, который впоследствии помог женщине в ее деятельности в сфере туристического менеджмента.
Счастливый билет
Раиса Левицкая из Кишинева была одной из бегуний эстафеты Олимпийского огня, проходившей в том числе на территории Молдавии. Участие в торжественном пробеге настолько воодушевило спортсменку, что она решила во что бы то ни стало попасть на сами соревнования в Москве в качестве зрителя. Путевка стоила 263 рубля, а зарплата девушки – всего 100…
"Единственным способом увидеть Олимпиаду были путевки, которые продавались в бюро международного молодежного туризма "Спутник". Цена меня не остановила – ведь это было уникальное событие, как такое можно пропустить? Я ни секунды не пожалела о своем решении – это воспоминания на всю жизнь", – рассказала собеседница.
"Наша туристическая группа состояла из 30 человек, а пригласительных на закрытие выделили всего три. Пришлось их разыгрывать. Мне повезло: видимо, я слишком сильно этого хотела, к тому же как раз был мой день рождения. Видимо, сама судьба решила сделать мне подарок, и мне удалось вытянуть счастливый билет", – улыбается она.
До свидания, Мишка
"Весь стадион плакал, невозможно было удержаться от слез. Это были слезы счастья, радости от чувства причастности к чему-то грандиозному. В то же время был и легкий налет грусти – от того, что Олимпиада так быстро закончилась", – призналась очевидица.
Лучшие Игры
Своими впечатлениями об Играх в Москве поделилась и Лариса Попова из Тирасполя, завоевавшая на Олимпиаде-80 золотую медаль в академической гребле. Тем жарким летом спортсменка стала первым олимпийским чемпионом в истории Молдовы. Она с теплотой вспоминает о ярком спортивном торжестве.
"Я участвовала во многих соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Монреале, но то, что творилось в Москве, не поддается описанию. Это был невероятный праздник: очень торжественно, шумно, многолюдно. При этом Игры были очень хорошо организованы, для спортсменов и тренеров было сделано все. Олимпийская деревня и объекты – все на высочайшем уровне. По моим впечатлениям, XXII Игры, наверное, были лучшими", – вспоминает чемпионка.
Кстати, Лариса не присутствовала на церемонии закрытия: за три года до московской Олимпиады она вышла замуж, и дома ее ждала маленькая дочка. Чемпионка сделала выбор в пользу родных и улетела до финального торжества: уж очень хотелось быстрее домой, к семье.
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"Раньше были другие ценности"
"Все гиды молодые, вечером встречались, гуляли, общались, проводились красивые вечеринки. Каждый рассказывал о своей республике. У нас была очень красивая, счастливая молодость", – ностальгирует собеседница.
По ее словам, одним из преимуществ того времени были возможности, доступные всем, в том числе простым людям.
"Многие сейчас критикуют советский строй, но я предпочитаю вспоминать хорошее. Тогда парню из простой семьи, если он был умным, были открыты все двери. Я была обычной девушкой, а мои родители – крестьянами. Им и не снилось, что я поеду в Москву работать на Олимпиаде. Тогда были другие ценности – мир, родина, дружба. Этого нам сегодня не хватает", – поделилась Алла.
Эхо истории
Две недели олимпийского праздника пролетели, как один миг. Московские Игры порадовали не только великолепной атмосферой и идеальной организацией, но и выдающимися спортивными результатами: на соревнованиях были установлены 36 мировых рекордов и 74 олимпийских.
На пьедестал почета поднялись представители всех 14 союзных республик, делегировавших атлетов на Олимпиаду (в составе сборной не было спортсменов из Туркмении).
Праздник мира и спорта возродился на территории России через 34 года – и это стало еще одной яркой вехой в развитии страны.
А пока в памяти и сердцах советских людей раздается эхо московских Игр. Чтобы навсегда остаться частью нашей общей истории.
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