До свидания, Мишка. Уникальные воспоминания об Олимпиаде-80

Очевидцы из Молдовы рассказали, как можно было попасть на Игры в Москве простому студенту, да так, чтобы еще и с зарплатой, были ли в меню "Фанта" и "Пепси", и почему жаркое олимпийское лето стало лучшим временем в их жизни.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Третьего августа 1980 года состоялось закрытие легендарных XXII Олимпийских игр. И сегодня, спустя 40 лет, в Молдове можно найти свидетелей яркого спортивного праздника, который оставил неизгладимый след в истории.

Попасть на Олимпиаду

Алла Ожога и ее муж Владимир были обычными студентами Кишиневского государственного университета. Паре посчастливилось пройти отбор на гидов-переводчиков в Москве и Ленинграде – они обслуживали туристов из Румынии.

Организаторы соревнований решили нанять не профессиональных экскурсоводов, а подготовить для этих целей обычную молодежь. Тем самым руководство хотело показать, что простые юноши и девушки тоже могут хорошо выполнить эту работу.

"Мы с мужем учились в одной группе, в 1980 году были на четвертом курсе. Кандидатов в гиды подбирали по успеваемости; также было важно, чтобы претендент был из простой семьи. В процессе отбора не было никакого блата: смотрели, кто как справлялся. Из Молдавии нас было шестеро, среди которых мы с мужем были единственной парой", – рассказала Алла.

© Photo : Алла Ожога, из личного архива Владимир и Алла Ожога.

Подготовительные курсы по румынскому языку в течение полугода проходили при университете, следующие полгода студенты провели в Москве и Питере, изучая маршруты.

Программа была очень насыщенной и включала все основные достопримечательности обеих столиц.

"Чтобы не ударить в грязь лицом, мы выучили все экскурсии наизусть. Среди них были церемонии открытия и закрытия Олимпиады, различные спортивные и культурные мероприятия. Туристическую поездку в автобусе вел русскоговорящий гид, а мы синхронно переводили для туристов из Румынии", – поделилась собеседница.

"Пепси", "Фанта" и апельсины

Студентов поселили в новой гостинице "Салют", построенной специально к Олимпийским играм. Каждый гид был прикреплен к своему автобусу.

"Моему мужу повезло: он работал в Ленинграде, и водитель у него был местным, хорошо знавшим город. А нашей группе, в Москве, попался шофер из Чувашии – он и возил нас по столице, как знал и умел", – смеется Алла.

© Sputnik / С. Соловьев Автобус для экскурсий на Олимпиаде-80.

По ее словам, несмотря на мелкие курьезы, все было организовано на высочайшем уровне. Концерты, ярмарки, соревнования выглядели невероятно зрелищными и красочными. А к работникам Олимпиады жители и гости столицы проявляли особенное, уважительное отношение.

Ребятам, задействованным на Играх, выплатили зарплату, одели и обули. Одежда была двух видов: повседневная и парадная, вечерняя.

"Если ты был в форме и при значке, то никогда не стоял в очереди. Люди были очень дружелюбными, говорили: "Ребята, пожалуйста, проходите первыми, вы на работе". Я довольно много путешествовала в своей жизни, но Игры-80 никогда не забуду – все было продумано до мелочей. А когда привезли "Пепси", "Фанту" и апельсины – то, чего у нас не было – это был настоящий взрыв эмоций", – вспоминает участница тех событий.

© AP Photo / Thomas Meyer Футболки с эмблемами Олимпиады-80.

Из Москвы Алла привезла несколько сувениров: матрешку, олимпийского мишку, платки с символикой Игр. Также у нее сохранился диплом работника Олимпиады, который впоследствии помог женщине в ее деятельности в сфере туристического менеджмента.

Счастливый билет

Раиса Левицкая из Кишинева была одной из бегуний эстафеты Олимпийского огня, проходившей в том числе на территории Молдавии. Участие в торжественном пробеге настолько воодушевило спортсменку, что она решила во что бы то ни стало попасть на сами соревнования в Москве в качестве зрителя. Путевка стоила 263 рубля, а зарплата девушки – всего 100…

"Единственным способом увидеть Олимпиаду были путевки, которые продавались в бюро международного молодежного туризма "Спутник". Цена меня не остановила – ведь это было уникальное событие, как такое можно пропустить? Я ни секунды не пожалела о своем решении – это воспоминания на всю жизнь", – рассказала собеседница.

© Photo : Раисы Левицкая, личный архив Путевка Раисы Левицкой.

В комплект за 263 рубля входили билеты на различные олимпийские состязания. В основном Раиса ходила смотреть легкую атлетику и мечтала попасть на кульминацию Игр – церемонию закрытия в Лужниках. Пропуск на финальное торжество достался девушке буквально… в подарок.

"Наша туристическая группа состояла из 30 человек, а пригласительных на закрытие выделили всего три. Пришлось их разыгрывать. Мне повезло: видимо, я слишком сильно этого хотела, к тому же как раз был мой день рождения. Видимо, сама судьба решила сделать мне подарок, и мне удалось вытянуть счастливый билет", – улыбается она.

© Sputnik / Yana Zaharova Билет на церемонию закрытия Игр-80.

До свидания, Мишка

Раиса признается: закрытие московской Олимпиады стало одним из самых ярких переживаний в ее жизни. Восьмиметровый Мишка, талисман XXII летних Игр, улетел в небо на воздушных шарах под песню "До свидания, Москва!". Этот момент стал самым запоминающимся эпизодом спортивного праздника.

"Весь стадион плакал, невозможно было удержаться от слез. Это были слезы счастья, радости от чувства причастности к чему-то грандиозному. В то же время был и легкий налет грусти – от того, что Олимпиада так быстро закончилась", – призналась очевидица.

© Sputnik / Сергей Гунеев Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр.

Лучшие Игры

Своими впечатлениями об Играх в Москве поделилась и Лариса Попова из Тирасполя, завоевавшая на Олимпиаде-80 золотую медаль в академической гребле. Тем жарким летом спортсменка стала первым олимпийским чемпионом в истории Молдовы. Она с теплотой вспоминает о ярком спортивном торжестве.

"Я участвовала во многих соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Монреале, но то, что творилось в Москве, не поддается описанию. Это был невероятный праздник: очень торжественно, шумно, многолюдно. При этом Игры были очень хорошо организованы, для спортсменов и тренеров было сделано все. Олимпийская деревня и объекты – все на высочайшем уровне. По моим впечатлениям, XXII Игры, наверное, были лучшими", – вспоминает чемпионка.

Кстати, Лариса не присутствовала на церемонии закрытия: за три года до московской Олимпиады она вышла замуж, и дома ее ждала маленькая дочка. Чемпионка сделала выбор в пользу родных и улетела до финального торжества: уж очень хотелось быстрее домой, к семье.

© Photo : Личный архив Ларисы Поповой Лариса Попова с дочерью Еленой после прибытия с Олимпиады.

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"Раньше были другие ценности"

По впечатлениям Аллы Ожоги, работавшей на соревнованиях гидом-переводчиком, главным лейтмотивом московской Олимпиады были люди – более дружелюбные, открытые, радостные, чем сейчас. В течение долгих лет они с мужем поддерживали отношения с коллегами из других союзных республик: переписывались, перезванивались, ездили друг к другу в гости.

"Все гиды молодые, вечером встречались, гуляли, общались, проводились красивые вечеринки. Каждый рассказывал о своей республике. У нас была очень красивая, счастливая молодость", – ностальгирует собеседница.

© Sputnik / Борис Приходько Олимпийская Москва.

По ее словам, одним из преимуществ того времени были возможности, доступные всем, в том числе простым людям.

"Многие сейчас критикуют советский строй, но я предпочитаю вспоминать хорошее. Тогда парню из простой семьи, если он был умным, были открыты все двери. Я была обычной девушкой, а мои родители – крестьянами. Им и не снилось, что я поеду в Москву работать на Олимпиаде. Тогда были другие ценности – мир, родина, дружба. Этого нам сегодня не хватает", – поделилась Алла.

Эхо истории

Две недели олимпийского праздника пролетели, как один миг. Московские Игры порадовали не только великолепной атмосферой и идеальной организацией, но и выдающимися спортивными результатами: на соревнованиях были установлены 36 мировых рекордов и 74 олимпийских.

Примечательно, что именно команда СССР стала первой в медальном зачете – советские спортсмены завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград. Вторыми стали атлеты из ГДР, а третьими – представители сборной Болгарии.

На пьедестал почета поднялись представители всех 14 союзных республик, делегировавших атлетов на Олимпиаду (в составе сборной не было спортсменов из Туркмении).

© Sputnik / Сергей Гунеев Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр.

Праздник мира и спорта возродился на территории России через 34 года – и это стало еще одной яркой вехой в развитии страны.

А пока в памяти и сердцах советских людей раздается эхо московских Игр. Чтобы навсегда остаться частью нашей общей истории.

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