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Минздрав: подтверждены 120 новых случаев инфицирования COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1667)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200803/31152472/minzdrav-podtverzhdeny--novykh-sluchaev-infitsirovaniya-covid-19.html

В Молдове общее количество пациентов, скончавшихся на фоне осложнений от коронавируса, достигло 800 человек.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 120 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 7 — в Приднестровье. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

© Sputnik / Валерий Мельников
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По данным ведомства, за сутки проведено 673 теста, из них 537 первичных. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 25 482.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 6 медсестер. 

Общее число выздоровевших достигло 17 942 человека.

Также зафиксированы 8 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне COVID-19 - 800. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1667)

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