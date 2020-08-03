Минздрав: подтверждены 120 новых случаев инфицирования COVID-19

В Молдове общее количество пациентов, скончавшихся на фоне осложнений от коронавируса, достигло 800 человек.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 120 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 7 — в Приднестровье. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

По данным ведомства, за сутки проведено 673 теста, из них 537 первичных. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 25 482.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 6 медсестер.

Общее число выздоровевших достигло 17 942 человека.

Также зафиксированы 8 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне COVID-19 - 800.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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