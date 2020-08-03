Сезон ожиданий: откажутся ли молдавские аграрии от протестов

Прошла неделя с тех пор, как сельхозпроизводители с юга Молдовы заблокировали национальную автотрассу. Что изменилось за эти семь дней, читайте в обзоре Sputnik.

В понедельник истек срок, который протестовавшие сельхозпроизводители из Каушанского и Штефан-Водского районов давали властям на то, чтобы возместить убытки, которые они понесли из-за продолжительной засухи. Молдавский премьер Ион Кику сообщил 3 августа, что кабмин готовится к оказанию дополнительной поддержки. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Что уже предприняли власти?

Кику напомнил, что в пятницу правительство утвердило регламент о предоставлении финансовой помощи для частичного покрытия убытков, вызванных засухой. Из Фонда субсидирования сельского хозяйства для поддержки пострадавших от стихии было выделено 100 миллионов леев, и еще 100 миллионов — из правительственного интервенционного фонда.

Премьер отметил, что в в самом скором времени сельхозпроизводители смогут получить деньги в рамках первой помощи в 100 миллионов леев.

"Рассчитываем, что в течение недели аграрии начнут получать эти деньги согласно представленным документам", - сказал Кику.

По его словам, Минсельхоз, районные структуры, а также центральная и территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям находятся в процессе подготовки документов, чтобы предоставить адресатам остальные 100 миллионов леев.

Правительство обещает новую помощь

Кику заявил, что правительство предоставит помощь и фермерам, которые понесли потери по второй группе агрокультур (кукуруза, подсолнечник и другие), высеянных весной.

"Параллельно коллеги из министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды уже начинают оценивать потери, связанные со второй группой зерновых", - сказал премьер.

По его словам, в некоторых регионах урожай кукурузы, подсолнечника и других яровых культур был частично или полностью потерян.

Аграриев призывают страховать посевы

Кику предупредил сельхозпроизводителей, что правительство не может покрыть все убытки, связанные с засухой и градом, и призвал их страховать свои участки. В этом смысле правительство готово увеличить субсидирование страховых взносов из госбюджета для агропроизводителей с 50% до 70%.

"Надеемся, что аграрии будут использовать этот инструмент. Перед лицом растущих климатических рисков сельхозпроизводители должны ориентироваться на страховой рынок и страховаться, а в случае бедствий они смогли бы возместить убытки", - отметил глава кабмина.

Аграрии смирились с ситуацией: сегодня они в поле, а не на протестах

Согласно приблизительному подсчету Sputnik, помощи, предоставленной государством, хватит на то, чтобы покрыть четвертую-пятую часть потерь, понесенных сельхозпроизводителями из-за неблагоприятных погодных условий.

После того, как власти объявили о предоставлении фермерам помощи, аграрии заявили, что эта поддержка гораздо меньше, чем понесенные ими убытки.

Сельхозпроизводители установили недельный срок - до нынешнего понедельника - чтобы власти выступили с конкретными предложениями. Скорее всего, фермеры не возобновят акции протеста, как они объявили в свое время. И это потому, что правительство не может дать им больше с учетом пандемии и серьезного экономического кризиса.

Почему протестовали аграрии

Сельхозпроизводители 27 июля с самого утра вывели на дорогу десятки тракторов и комбайнов. Аграрии требовали у руководства республики вмешаться в ситуацию и оказать помощь.

По словам протестовавших, они потеряли 80% своего урожая и погрязли в долгах. Потери оцениваются в миллионы леев. В такой ситуации агропроизводители не в состоянии выплатить зарплаты работникам, погасить банковские кредиты и другие задолженности.

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