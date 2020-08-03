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В секс-услуги - только через кастинг: в Кишиневе арестованы двое сутенеров

© CC0 / Pixabay / skeeze
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200803/31154488/v-seks-uslugi-tolko-cherez-kasting-v-kishineve-arestovany-dvoe-sutenerov.html

Молодые люди организовали отбор кандидаток для отправки за рубеж — "умения" претенденток снимали на камеру.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Двое молодых людей отправились на скамью подсудимых по обвинению в сутенерстве.

Сексуальное рабство, иллюстративное фото.
© CC0 / Pixabay / Engin_Akyurt
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Дело преступной группировки, которая вербовала женщин для занятия проституцией за рубежом, совместно расследовали Пограничная полиция и прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По сообщению Пограничной полиции, весной этого года были задержаны двое граждан Молдовы, жители Унген в возрасте 26 и 22 лет. По предварительному сговору они организовали в Кишиневе подпольную студию, в которой снимали порнографические фильмы, а затем публиковали их в интернете. К участию в съемках обвиняемые привлекли двух 20-летних женщин, уроженок Сынджерейского района.

В обмен на участие в откровенных видеороликах мужчины обещали "актрисам", кроме оплаты, организовать их отправку в Румынию для оказания сексуальных услуг в случае, если женщины успешно пройдут этот своеобразный кастинг.

До суда обвиняемые содержались в пенитенциарном учреждении №13. За сутенерство, в соответствии с Уголовным кодексом РМ, установлено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

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Теги:
проституция


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