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Врач в палате перепрофилированного корпуса для лечения пациентов с коронавирусом.

Еще одна больница в Кишиневе начала прием пациентов с COVID-19

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1670)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200803/31154917/esche-odna-bolnitsa-v-Kishineve-nachala-priem-patsientov-s-COVID-19.html

Для зараженных коронавирусом подготовили 200 коек, из них 16 предназначены для страдающих с тяжелой формой болезни.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Со вторника, 3 августа, еще одна столичная больница принимает пациентов с COVID-19. Речь идет о третьей городской больнице "Святая троица". Об этом рассказал на своей странице в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. 

По его словам, в этом медучреждении подготовили 200 коек, из них 16 расположены в отделении интенсивной терапии и реанимации.

Градоначальник отметил, что муниципалитет оборудовал специальные помещения в больнице и отдельный вход со стороны улицы Алеку Руссо.

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"Впервые в Кишиневе и в Молдове зараженные коронавирусом будут поступать в отделения, которые занимаются лечением их сопутствующих заболеваний. Всего таких секций будет 7", - заявил Чебан.

Как отметил он, все эти отделения располагают современным оборудованием, также имеются в наличие аппараты ИВЛ. 

"Больница остается широкопрофильной и продолжит оказывать медицинскую и хирургическую помощь всем гражданам Кишинева и его пригородов", - пояснил примар.

Чебан подчеркнул, что на время пандемии медучреждение разделили на две части, где есть пациенты с коронавирусом, и где таковых нет. Все это для обеспечения безопасности врачей и других больных, чтобы они не контактировали с инфицированными.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1670)

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