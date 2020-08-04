Чебан встретился с владельцами киосков: что будет с уличной торговлей

В Кишиневе продолжают обсуждать приемлемую концепцию уличной торговли в городе. Поэтому примар столицы побеседовал с владельцами разных торговых бутиков - что изменится в дальнейшем.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Глава кишиневской администрации Ион Чебан провел встречу с владельцами торговых киосков. По словам примара (мэра), заседание прошло по инициативе одного из муниципальных советников.

"Мы поговорили и дали понять экономическим агентам, что нельзя располагать в городе больше торговых точек, чем это указано в положении, утвержденном на летний период", - заявил Чебан.

Что касается других схем расположения киосков и их количества, то, как пояснил примар, это будет указано в новом регламенте уличной торговли.

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"Концепт уже готов. Его сделали публичным. Первые обсуждения этого проекта намечены на 13 августа", - добавил Чебан.

Именно с момента начала обсуждений, все желающие могут выдвигать свои предложения по улучшению проекта.

Как подчеркнул Чебан, в новом регламенте будут прописаны правила расположения киосков в столице, а также порядок сбора и размер налогов, которые владельцы должны платить муниципалитету.

Как ранее объяснял столичный примар, если сейчас владельцы киоска платят 100-150 леев в месяц за квадратный метр, то далее этот налог будет рассчитываться иначе. Концепция также регулирует визуальный и архитектурный аспекты, а экономических агентов, которые будут осуществлять свою деятельность в этой области, выберут по итогам конкурса, состоящего из двух этапов.

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