Чебан встретился с владельцами киосков: что будет с уличной торговлей

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Глава кишиневской администрации Ион Чебан провел встречу с владельцами торговых киосков. По словам примара (мэра), заседание прошло по инициативе одного из муниципальных советников.
Что касается других схем расположения киосков и их количества, то, как пояснил примар, это будет указано в новом регламенте уличной торговли.
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"Концепт уже готов. Его сделали публичным. Первые обсуждения этого проекта намечены на 13 августа", - добавил Чебан.
Именно с момента начала обсуждений, все желающие могут выдвигать свои предложения по улучшению проекта.
Как ранее объяснял столичный примар, если сейчас владельцы киоска платят 100-150 леев в месяц за квадратный метр, то далее этот налог будет рассчитываться иначе. Концепция также регулирует визуальный и архитектурный аспекты, а экономических агентов, которые будут осуществлять свою деятельность в этой области, выберут по итогам конкурса, состоящего из двух этапов.
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