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В Молдове на фоне осложнений, связанных с COVID-19, умерла семейный врач

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1673)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200804/31161064/moldova-oslozhneniy-svyazannykh-covid-19-skonchalas-semeynyy-vrach.html

В Минздраве рассказали, сколько медицинских работников в стране скончались от осложнений, связанных коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции нового типа скончалась семейный врач из Дондюшанского района Алла Гортоломей. Об этом сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

"С сожалением сообщаем о смерти Аллы Гортоломей. Ей было 65 лет. Она работала семейным врачом в Центре здравоохранения Цаул Дондюшанского района. После ухудшения состояния здоровья Аллу Гортоломей 24 июля перевели из клинической больницы Минздрава в Институт скорой помощи. Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам", - отметили в Минздраве.

Рентген легких. Архивное фото
© Sputnik / Денис Абрамов
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Как сообщили в министерстве, на момент инфицирования COVID-19 семейный врач находилась в отпуске.

Всего от осложнений, связанных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались 28 медработников. Информацию об этом Sputnik подтвердили в пресс-службе Минздрава.

Согласно статистике, в республике COVID-19 подтвердился более, чем у трех тысяч медработников.

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Общее число скончавшихся на фоне осложнений, связанных с COVID-19, увеличилось до 801. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Молдове на вечер 3 августа достигло 25 482, а выздоровевших - 17 942 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1673)

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