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Разбитая дверь правительства Молдовы после протестов комбатантов

Протестующий, разбивший дверь правительства Молдовы, пойдет под суд

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200804/31161219/provokator-razbivshiy-dver-pravitelstva-moldova-poydet-pod-sud.html

В прокуратуре отметили, что фигурант дела во время уголовного преследования оплатил ущерб, нанесенный государству.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Материалы дела, открытого на мужчину, разбившего в ходе протеста в марте этого года дверь здания правительства буздуганом, отправлено в суд. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры муниципия Кишинев.

Протест у здания правительства, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как напомнили в ведомстве, инцидент произошел 2 марта 2020 года на площади Великого национального собрания во время протеста участников вооруженного конфликта на Днестре.

"Когда протестующие двигались в сторону здания правительства, один из них вышел вперед и разбил буздуганом стекло двери правительства", - говорится в материалах следствия.

Действия мужчины следствие квалифицировало, как хулиганство. Согласно положениям Уголовного кодекса страны, это нарушение наказывается штрафом до 52 500 леев, общественными работами от 180 до 240 часов или же лишением свободы на срок до трех лет.

"Фигурант дела добровольно оплатил 2 444 лея ущерба, нанесенного государству", - уточнили в прокуратуре.

В ведомстве также обратили внимание на то, что обвиняемый - не участник вооруженного конфликта на Днестре, и комбатанты отказываются брать какую-либо ответственность за го поступки.

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