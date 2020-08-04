Надо ли соблюдать 14 дней самоизоляции по приезду из-за границы

Лето - сезон отпусков, повод отправиться на море, но коронавирус внес коррективы и в отдых. Прежде чем отправиться за границу, чтобы позагорать на пляже и поймать волну, предстоит взвесить все "за" и "против".

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Молдавский Минздрав поставил точку в вопросе, нужно ли находиться в 14-дневной самоизоляции после возвращения с отдыха из-за границы.

"Согласно положениям Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, граждане, которые пересекают госграницу, на въезде в Молдову должны заполнить в обязательном порядке эпидемиологическую анкету, а также подписать заявление о взятии на себя ответственности соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней", - сказано в документе, подписанном госсекретарем Минздрава Мариной Головач.

При этом, как отмечается в тексте, есть категория лиц, освобождающихся от пребывания на двухнедельном карантине.

"Отмечаем, что граждане, которые выезжают из Молдовы для отдыха, не входят в категорию исключений и должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней", - подчеркивается в документе Минздрава.

Что касается больничного, то, как отметили в министерстве, он выдается трудоустроенным гражданам, которые контактировали с инфицированными лицами.

"Если человек не представит доказательства контакта с больным COVID-19, то режим самоизоляции при въезде в страну не попадает под положения пункта №31 указанной инструкции. Это не дает право на получение больничного листа. То есть самоизоляция при возвращении в страну после отдыха происходит за свой счет без выдачи больничного", - сказано в документе.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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