Как появились братские могилы на замершей линии фронта

Весной 1944-го года советские войска вели наступление в сложных условиях распутицы. Военная теория того времени рекомендовала проводить масштабные боевые действия с использованием больших групп бронетехники, авиации и сухопутных войск в условиях сухого и твердого грунта. Так, осенью 1941-го одним из факторов замедления наступления вермахта под Москвой стала осенняя распутица – бронетехника и пехота увязли в раскисших грунтовых дорогах. Но начавшаяся 5-го марта Уманско-Ботошанская наступательная операция войск 2-го Украинского фронта еще раз показала – для советского солдата нет непреодолимых преград.

Из воспоминаний Маршала Советского Союза, командующего 2-м Украинским фронтом, И.С.Конева:

"История войн не знает более широкой по своим размахам и сложности в оперативном отношении операции, которая была бы осуществлена в условиях полного бездорожья и весеннего разлива рек. В моей памяти неизгладимы картины преодоления солдатами, офицерами и генералами непролазной липкой грязи. Я помню, с каким неимоверным трудом вытаскивали бойцы застрявшие по самые кузова автомобили, утонувшие по лафеты в грязи пушки, надсадно ревущие, облепленные черноземом танки. В то время главной силой была сила человеческая".

На юге Молдавии советские дивизии занимали и удерживали плацдарм на Днестре, а на севере республики, измотанные длительным наступлением войска уткнулись в сильно укрепленную линию обороны противника, проходившую вдоль реки Кула. С апреля по август здесь шли бои, о которых не сообщали в сводках Совинформбюро.

© Photo : А. Петрович Памятный знак у русла реки Кула. Здесь остановилась линия фронта.

Лишь в августе линия фронта тронулась с места. На острие красных стрел наступления была столица Советской Молдавии – Кишинев. Наступающие части двинулись вперед, оставив на могилах павших товарищей скорбные холмы братских могил…

В селе Гирово Каларашского района погибших воинов хоронили в нескольких местах, преимущественно в центре села, у здания сельского совета. После войны здесь был воздвигнут величественный монумент, на плитах которого увековечили имена 144 солдат и офицеров. В год 75-летия Победы, благодаря поддержке Посольства Российской Федерации и органов местной власти, монумент обрел новый, достойный памяти героев, облик.

© Photo : А. Петрович Командир поискового отряда Август В.Сеньковский передал в администрацию села Книгу Памяти с именами погибших воинов

Славянская правозащитная организация "Вече" произвела капитальную реставрацию военно-исторического объекта, осуществила благоустройство прилегающей территории. В ходе архивной поисковой работы, проведенной молдавскими поисковыми объединениями "Август" и "Русский историко-патриотический клуб", удалось выявить имена еще 147-ми ранее неизвестных бойцов имен. В граните высекли имена 33-х односельчан, не вернувшихся с полей Европы…

Наряду с судьбами погибших здесь солдат – мужчин, чьей священной обязанностью всегда была защита Родины, стоит и история подвига молодой девушки-сибирячки, Марии Никоновой. 23-летней Маше досталась тяжелая фронтовая работа – вытаскивать с поля боя раненых солдат. В апреле 1944 года, санинструктор 1059-го стрелкового полка 297-й стрелковой дивизии, рядовая Никонова "под сильным ружейно-пулеметным и минометным огнем противника вынесла с поля боя 17 раненых бойцов и офицеров с их личным оружием и оказала им первую медицинскую помощь". Мы никогда не узнаем, успела ли Маша Никонова получить свою первую и единственную медаль "За отвагу". Менее чем через месяц, 11 апреля 1944 года, она погибла в бою за село Гирово.

© Photo : А. Петрович Имя бесстрашной сибирячки, санинструктора Марии Никоновой, увековечено в граните

В нынешнем году при поддержке Российской Федерации будет восстановлено 15 военно-исторических объектов на воинских захоронениях героев Великой Отечественной войны. Общая Победа, общая историческая память продолжает неразрывно связывать наши братские народы.

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